У мережі проходить так звана "Битва сталевих пресів", де порівнюють фігури знаменитостей

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-профілі "Зірковий шлях" порівнюють фігуру найбажаніших українських знаменитостей. "Битва сталевих пресів" - так назвали збірку фотографій дівчат в купальниках.

У добірку фотографій потрапили: співачка Оля Полякова в міні-бікіні жовтого кольору з квітковим принтом, Аліна Гросу з чорному купальнику з зав'язками, Надя Дорофєєва в спортивному купальному топі і плавках на зав'язках, Юлія Саніна в Білій розтебнутій сорочці і джинсах, співачка Руслана в чорному топі на зав'язках і джинсових шортиках, Гайтана в чорному бюстьє і спортивних шортах, Ольга Горбачова в помаранчевому купальнику, Вікторія Сміюха в купальнику забарвлення зебри, Марина Узелкова в кольоровому бікіні і Солоха, яка відзначилася зимовою фотографією.

"Битва сталевих пресів! Знаменитості часто хизуються на своїх сторінках підтянутими фігурами. Обирайте найкращий прес українського шоу-бізнесу. Пишіть у коментарях, хто із зірок, на вашу думку, на першому місці, а хто на десятому".

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