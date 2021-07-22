Известная певица Оля Полякова решила похвастаться своим шикарным загородным особняком, где живет с мужем и дочерями

Как сообщает Politeka.net, известная певица Оля Полякова, которую называют суперблондинкой украинского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, недавно в сторис артистка решила похвастаться поклонникам своим роскошным особняком, показав видео снаружи и внутри.

Сначала Оля сняла на телефон территорию своего поместья у водоема, на котором пришвартовано судно. Там есть причал, красивые дорожки и много зеленых насаждений. Затем она с телефоном в руках подошла к своей бане и показала, как там все обустроено внутри, еще и холодную купель показала, в которую ныряет после парики.

Похоже артистка только вышла из этой бани, она в длинном уютном халате отражается в окне и рассказывает обо всем, что видно на видео. "Круто, ребята", - говорит Полякова, стоя у своей купели.

Также звезда показала интерьер дома внутри – со стеклянными стенами, панорамными окнами, камином и уютной мебелью. В конце Оля "пригласила" зрителей на кухню и показала свой роскошный ужин. По словам певицы, после бани она очень голодна, так что ест много и сытно.

"После бани я обычно очень голодная. Это все я ела сама. Плов, голубцы, суп с перловкой, баклажановая икра, и конечно же, собственного приготовления хлеб", - говорит артистка, демонстрируя свой накрытый стол.

Напомним, недавно Оля Полякова презентовала эпатажный клип на песню "Взрослая девочка", в котором много чего вытворяла – от клонирования себя до глотания палки колбасы. Надо сказать, что поклонники очень неоднозначно отреагировали на новую видеоработу звезды – кто-то в восторге от ее творения, а кто-то нещадно критикует. Также мнения фанатов разделились от относительно нового образа Оли в клипе – она предстала с короткой стрижкой "под мальчика" с забавным ирокезом, и щеголяет в клипе в ярком леопардовом комбинезоне.

Напомним, Полякова в костюме из одних блесток разозлила украинцев своим выступлением: "Одно и то же десять лет!".

Как сообщала Politeka, Полякова сжала корсетом роскошные формы, напросившись на комплименты: даже Лолита в восторге.

Также Politeka писала, что Полякова в откровенных нарядах дала жару на сцене, заставив Астафьеву охнуть: "Как же очень!".