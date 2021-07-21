Певица Оля Полякова поделилась жарким фотоотчетом из своего последнего концертов, получив массу неоднозначных отзывов

После того, как карантинные ограничения были сняты, Оля Полякова поспешила организовать концертные туры. Теперь артистка каждый день делится кадрами со своих выступлений и хвастается самыми яркими нарядами.

На одном из выступлений звезда появилась в серебристом комбинезоне, щедро усыпанном разноцветными пайетками и блестками в стиле 90-х. А изумрудный наряд с вырезами и блестками немало удивил сеть, ведь практически каждый раз Полякова в нем выступает.

«Это очень тяжелая работа, такие костюмы делаются вручную – каждая пайетка и блестка пришиваются по отдельности. Конечно, сам костюм немного тяжеловат, но я тоже не маленькая девочка. Кстати, этот тренд, 90-х, я завела давно, еще в «Бывшем», а потом все начали копировать», – отметила Оля Полякова ранее в одном из интервью.

Также артистка раньше рассказывала, что в общем и сейчас дизайнеры создают для нее невероятные конструкции с кристаллами, бисером, цветами и перьями.

«Львов, ох, вчера зажгли! 💥Спасибо за подаренные эмоции! #оляполякова #львов» - написала звезда под постом.

Однако не все фанаты оценили наряды исполнительницы:

«А кто это?; Оля, при всем уважении к Вам, но Ваш Конь - это просто агонь! 🔥😂; Богиня !!!!❤; Коню наконец не так жарко дышать😉; Оля, откуда черпаете энергию? Это же невозможно так зажигать нон-стоп!!!; Как можно зажигать под одно и то же десять лет ппц...что то новое придумай те ппц достало одно и тоже; Пока стадо ходит слушать одно и то же - нового репертуара никто не дождётся - закон бизнеса, пока дерьмо хавают, зачем его обновлять 🤮🤮🤮; Наряды только уже приелись. Одни и те же».

Примечательно, что ранее звезда, у которой поклонники после концерта потребовали новый репертуар, в своем эпатажном стиле презентовала яркий клип на свою песню "Взрослая девочка". Тем не менее, слишком эксцентричный обрраз фанаты не оценили.

В своем микроблоге в Instagram артистка опубликовала фрагмент видеоработы, сообщая фанатам о премьере и предлагая оценить ее старания.

А поклонники звезды тут же принялись комментировать новый образ Оли в парике с короткой стрижкой и ее клип, правда в своем мнении разделившись на два лагеря – одним нравится, другие критикуют.

Напомним, Оля Полякова ужаснула новой прической, став похожей на Остапчука и Горбунова: "Жалко...".

Как сообщала Politeka, Полякова вошла в раж и отдраила полы в прямом эфире, заставив ведущего понервничать: "Все, остановись"

Также Politeka писала, что Богатый муж подарил Поляковой пенсию, выяснилась неожиданная правда: "Дело в том, что...".