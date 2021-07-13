Певица Оля Полякова произвела фурор своим появлением в студии утреннего шоу на украинском телеканале

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно выпустила новый эпатажный клип на песню "Взрослая девочка". В своем Instagram артистка показала фрагмент эфира утреннего шоу, куда пришла презентовать новую видеоработу. Там ведущие организовали звезде забавные конкурсы – мытье полов, закрутка консервации и ношение бутылей с водой, и все это пританцовывая.

В ролике видно, что для эфира Оля вырядилась в необычный образ – на ней короткие темные шорты, узкий топ и модные леопардовый пиджак. привлекает внимание и необычная прическа певицы – здесь у нее светлая короткая стрижка с укладкой-эрокезом, а на лице яркий макияж.

На видео видно, что Полякова на высоких каблуках начала мыть полы специальным пылесосом, при этом изящно приседая. Такая фитнес-уборка заставила ведущего шоу Анатолия Анатолича понервничать, впрочем, как и другие конкурсы с закатывание банок и ношением бутылей с водой. "Все, остановись, пожалуйста", - обращается ведущий к Поляковой.

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