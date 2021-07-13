Певица Оля Полякова призналась, что богатый муж подарил ей пожизненную пенсию

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова побывала на развлекательном YouTube-шоу "Гагарин шоу", в котором призналась, что муж подарил ей пожизненную пенсию.

По словам певицы, был какой-то праздник, и журналисты начали спрашивать ее, что подарил муж. А она взяла и "ляпнула": "Пенсию". Однако не понятно, шутит она или серьезно об этом говорит.

"Дело в том, что на какой-то очередной праздник он мне ничего не подарил. И пришли журналисты, спрашивают, что муж подарил. Ну я и сказала – пожизненную пенсию. Это шикарный подарок. Ты понимаешь, человек дает тебе содержание до конца", - рассказала Полякова.

Отметим, что в этом же интервью певица рассказала, что избивает своего концертного директора Артема Чирикова за любую повинность. Однако, говорила она об этом в шутливой форме.

Напомним, Полякова осмелилась на эпатажный поступок в новом клипе, кадры: "Глотает метровую...".

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