Украинская певица Оля Полякова удивила новой внешностью

Артистка не боится экспериментировать с внешностью, пишет Politeka.net. Звезда примеряет разные костюмы от самых соблазнительных до самых экстравагантных.

В новых сторис Инстаграм Оля Полякова предстала в наряде зеленого цвета и с крупными украшениями на шее и в ушах.

Больше всего внимание привлекла прическа звезды - короткие волосы, вместо привычных длинных. Челка была зачесана наверх, что сделало лук более дерзким.

Певица сделала на веках длинные стрелки, а губы отсвечивали розовинкой.

"Ваша взрослая рок-телочка едет на "1+1" с премьерой клипа "Взрослая девочка"", - поделилась артистка, тем самым дав понять, что эпоха "Королевы Ночи", песни которую она ранее исполняла, завершается.

По словам Оли, клип посвящается всем женщинам, потому что, независимо от возраста женщины всегда остаются девочками.

В конце октября звезда даст последний концерт в рамках шоу "Королева ночи", и после этого начнется подготовка к соотвествующему шоу, ведь "Девочка повзрослела".

Отметим, хит "Взрослая девочка" рассказывает о том, что нужно любить себя, свою "внутреннюю девочку": баловать и заботиться о ней. Особенно эта тема актуальна в наши нелегкие трудовые будни.



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