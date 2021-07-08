Известная певица Оля Полякова призналась, что избивала своего концертного директора Артема Чирков
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова побывала на развлекательном YouTube-шоу "Гагарин шоу", в котором призналась, что избивает своих сотрудников. Оказалось, что больше всего достается концертному директору звезды Артему Чирикову, которого она иногда называет своим гастрольным мужем.
Так, в ответ на вопрос ведущего, правдивы ли слухи об избиении Артема, Оля даже с каким-то хвастовством рассказала, что это правда. "Неудачная шутка, неправильное обращение. Не по протоколу обратился, понимаешь", - смеясь, пошутила Полякова.
При этом ведущие шоу уточнили, что по слухам певица избила своего концертного директора дважды. Эту информацию Оля тоже, шутя, опровергла: "Намного больше".
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