Певица Оля Полякова показала в соцсети жаркие кадры на пляже с любимой подружкой
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть горячие кадры на отдыхе с подругой. Как видно, красотки позируют на пляже в откровенных купальниках, при этом внимательные пользователи заметили излишнюю ретушь на снимках певицы.
Перед камерой Полякова позировала в пикантных позах, на ней был бежевый купальник, который почти сливается с цветом кожи, а свой образ артистка дополнила белой кепкой и стильными солнцезащитными очками. Подруга певицы появилась перед камерой в модном алом купальнике с воланами, который красиво подчеркнул стройную фигуру.
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Надо сказать, что такие откровенные снимки понравились не всем фанатам Оли, некоторые раскритиковали певицу за излишний фотошоп снимков. "Я заметила фотошоп", "Неудачная поза для фото у подруги", "Зачем вы так отфотошопили свою подружку? По-дружески? Ужасные получились бедра", "Фотошоп глаза режет", "Оля, ты без фотошопа хороша", - пишут в комментариях.
Напомним, Дочери Оли Поляковой в купальнике досталось за эксперименты с внешностью: "Заберите у ребенка косметичку".
Как сообщала Politeka, Полякова безжалостно ответила Меладзе на оскорбления, припомнив ему все грехи: «Разожгли во мне желание рассказать больше».
Также Politeka писала, Полякова померялась формами в купальнике с веселой подружкой, удивив снимками: "Зачем так отфотошопили?".