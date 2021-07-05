Известная украинская певица Оля Полякова жестко ответила на слова Валерия Меладзе, обозвавшего ее «фриком»

Не так давно известный продюсер Константин Меладзе оказался в центре скандала после того, как Ани Лорак обвинила его в домогательствах. Ее поддержали несколько других женщин из шоу-бизнеса, в числе которых оказалась и Оля Полякова. В свежем интервью Ксении Собчак брат Константина, Валерий Меладзе, прокомментировал этот скандал. Он опроверг обвинения в адрес Константина, а Полякову назвал «фриком».

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм певица жестко ответила на слова в свой адрес. Так, она решила припомнить Меладзе его сомнительную гражданскую позицию.

«Когда мы услышим от благородного грузина хоть что-нибудь об аннексии Крыма и войне на Донбассе? Вас это никак не шокировало? Вы как-то очень давно размыто сказали, что «кто-то разжег этот конфликт»…А можно узнать, кто? Вы уже определились за 8 лет?», - обратилась певица к Валерию.

Она обратила внимание на то, что певец продолжает давать концерты и в России, и в Украине, в то время как украинские артистки, работающие в России, не могут себе этого позволить. Полякова поинтересовалась, как у Меладзе это получается.

Она также подчеркнула, что решила поддержать тысячи других женщин, которые испытывают харассмент.

«Как же мне назвать вас? Того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчины, который, я так понимаю, гражданин России, все эти годы не может найти в себе ни сил, ни благородства, ни мужества сказать, что он думает обо всем, что происходит в стране, в которой он жил, учился много лет…И в которой он хочет давать концерты и зарабатывать денюжку. Который не может признать, что харассмент был, а предпочитает, защищая своего брата и себя, наверное, оскорблять других женщин, давая им какие-то названия. Как вас назвать? Малодушным? Лицемером?...Вы только разожгли во мне желание рассказать больше, с подробностями! Дальше они будут, следите за анонсами!», - заявила Полякова в своем обращении.

Напомним, Валерий Меладзе "врезал" Поляковой, вставшей на защиту Ани Лорак: "Это фрик, а не исполнитель".

Как сообщала Politeka, Полякова померялась формами в купальнике с веселой подружкой, удивив снимками.

Также Politeka писала, что Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года.