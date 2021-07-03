Певица Оля Полякова на днях устроила грандиозную вечеринку в своем поместье под Киевом, пригласив на нее многих звезд

Поводом собрать шумную компанию стал день рождения ее супруга Вадима Буряковского. Известно, что ему исполнилось 59 лет. Мужчина не разделяет ажиотажа Поляковой по поводу публичности, поэтому все время находится в ее тени. Певица уважает решение супруга, очень редко выставляя кадры с ним в соцсетях (и то, видимо, с его разрешения). Но отгремевшая вечеринка стала исключением.

О муже Поляковой известно немного. Только то, что он бизнесмен, владеет заводами и пароходами, а также продюсирует саму артистку. К слову, их знакомство состоялось на корабле. Вадим заказал выступление Оли на свой день рождения, а увидев, не устоял от ее харизмы.

В этот раз вечеринка в честь Буряковского прошла в кубинском стиле. К поселку Старое, где расположено поместье Поляковой, трудно добратья по земле, поэтому приглашенных встречали на двухэтажном катере с противоположного берега. Журналистам программы "Разоблачение" удалось заснять некоторых гостей: певицу Дашу Астафьеву, фэшн-фотографа Соню Плакидюк и беременную ведущую Катю Осадчую.

Селербрити встречали навесы с едой и напитками (подавали сальсу, кукурузные чипсы с гуакамоле и прохладительные коктейли). Также на территории поместья была установлена большая светящаяся инсталляция со словом "Cuba".

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