Певица Оля Полякова любит жить на широкую ногу

Как известно, у семьи 37-летней звезды есть большая квартира (две соединенные в одну) в центре Киева на ул. Институтской, а также "дачка".

Поместье Поляковой расположено на полуострове в поселке Старое в 80 км от столицы, и с одной стороны окружено Днепром, с другой - лесом, а третьей - военным полигоном. На территории имеется свой причал, летний домик с панорамными окнами, открытый бассейн, баня, конюшня, огород, где певица выращивает овощи и фрукты и даже ферма, где она разводит козочек, из молока от которых потом делает различные сорта сыров, включая с плесенью.

Но главным, конечно же, является сам роскошный особняк, построенный из финского бруса. Недавно певица расширила дом, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

Поместье показали с высоты птичьего полета в программе "Разоблачение". По информации журналистов, надежный тыл для суперблондинки Оли возвел ее супруг Вадим Буряковский, который старается держаться подальше от публичной жизни.

"Таких мужчин, как Вадим, называют владельцами заводов и пароходов, ведь он построил семейное поместье на полуострове посреди Днепра", - говорится в программе.

Пользователи успели оценить семейное гнездышко Поляковой в комментариях:

"Молодцы! Успехов и будущих расширений желаю, а завистники пусть дальше завидуют"

"Оля, как никто в нашем шоу-бизнесе, заслуживает и пашет, чтоб жить в таких условиях! Она никогда не скрывала и всегда гордилась этим! Как человек она одна из самых адекватных, умных и сильных личностей!"

"Творчество ее я не разделяю, но она молодец"

Напомним, Полякова после пополнения в семье показала, как дочь возится с новорожденными: "Посмотрите, какие...".

Как сообщала Politeka, Полякова засветила интерьер роскошного особняка, который отгрохала на берегу озера: "Панорамные окна и..."

Также мы писали, что Полякова показала красавицу-дочь в платье со смелым декольте, украинцы не оценили: "Яблоко от яблони...".