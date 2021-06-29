Оля Полякова показала смелый образ старшей дочери Марии
Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли. 16-летняя красотка уже и сама ведет Инстаграм, где у девушки десятки тысяч фанатов. Но в этот раз мама решила подшутить над дочерью, показав на своей страничке забавный образ девушки.
"Хозяйка артеля", - подписала фото Оля.
На кадре Маша сидела в прозрачном платье в кресле, надев стильные очки. В руках у девушки был автомат, который Полякова отвела в сторону от камеры. Интересно, что в платье декольте оказалось довольно смелым и бюст был почти не прикрыт.
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Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
"Фото так себе. Красоты Машиной 0.0%", "Ну, да, яблоко от яблони, правду говорят", "Зря вы выставляете свою девочку в такой ипостасии. Ей рано еще", "Опасная леди", "Маша ты огонь и никого не слушай детка, это просто зависть... Успехов тебе!".
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