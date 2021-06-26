16-летняя дочь Оли Поляковой Мария впечатлила слишком ярким образом

Как сообщает Politeka.net, старшая дочка известной певицы уже долгое время активничает в сети. У нее есть аккаунт в Инстаграм, а также в молодежной сети Тик Ток. Мария, как и ее мать, часто эпатирует публику и не обращает внимание на комментарии хейтеров.

В этот раз Полякова-младшая поделилась роликом, снятым под трек скандального российского рэпера Моргенштерна. Она была чересчур ярко накрашена и с удовольствием подпевала песне. Ролик получился весьма вызывающим.

«Так как я на даче, фоток у меня нету, так что если не сложно, подпишись на мой тт, я там буду чаще, чем тут на некоторое время», - подписала видео Мария.

В комментариях девушке оставили как положительные, так и негативные отзывы.

"Красотка на все 100%", "Ты просто космос", «Вся в мать», «Та ты шо красотка», «Клоунесса. Бедный отец:((», «Макияж странный», «Как эффектно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь Поляковой показала, как подруга оттеснила ее на задний план: "Веет вайбом Måneskin".

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой смутила видом, потянув за бретельки бюстгальтера: "А мне и не надо...".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в мини-платье подняла ногу перед зеркалом, хвастаясь маминым "наследством": кадры.