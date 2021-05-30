Старша дочка Олі Полякової показала кадри з подругою і попросила допомоги і людей
16-річна Маша у всю намагається привернути увагу до своєї персони, тому часом викладає досить провокативні кадри у себе в фотоблозі.
На сторінку в Instagram дівчинки підписані близько 172 тисяч чоловік, за її життя стежать як шанувальники, так і журналісти.Будь-яка публікація набирає велику кількість лайків і коментарів.
Нерідко юна Полякова просить поради у своїх фанатів, як, наприклад, вона зробила цього разу.
Маша позувала зі своєю подругою перед дзеркалом чи то в туалеті, чи то ще в якомусь місці.
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Варто сказати, що Полякова-молодша була одягнена досить відверто: на ній була коротка майка і яскравий макіяж. Також її вуха і шию прикрашали хрести.
"Ось мені начебто подобаються ці фотографії а начебто ні, напиши свою думку ✨», - запитала вона у передплатників.
Шанувальники в коментарях стали писати, що думають.
"Одна точно виграшна 🔥та що друга всі інші можна відсіяти»,
"Що за Дівчата?»,
"Класні фотки, особливо перша»,
"Невідома дівчинка відтіснила Машу на задній план",
"Віє вайбом Måneskin", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом.
На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.
Нагадаємо, що дочка Полякової здивувала новою скандальною витівкою: "Матері часу немає вихованням зайнятися!"
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