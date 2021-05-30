Старша дочка Олі Полякової показала кадри з подругою і попросила допомоги і людей

16-річна Маша у всю намагається привернути увагу до своєї персони, тому часом викладає досить провокативні кадри у себе в фотоблозі.

На сторінку в Instagram дівчинки підписані близько 172 тисяч чоловік, за її життя стежать як шанувальники, так і журналісти.Будь-яка публікація набирає велику кількість лайків і коментарів.

Нерідко юна Полякова просить поради у своїх фанатів, як, наприклад, вона зробила цього разу.

Маша позувала зі своєю подругою перед дзеркалом чи то в туалеті, чи то ще в якомусь місці.

Варто сказати, що Полякова-молодша була одягнена досить відверто: на ній була коротка майка і яскравий макіяж. Також її вуха і шию прикрашали хрести.

"Ось мені начебто подобаються ці фотографії а начебто ні, напиши свою думку ✨», - запитала вона у передплатників.

Шанувальники в коментарях стали писати, що думають.

"Одна точно виграшна 🔥та що друга всі інші можна відсіяти»,

"Що за Дівчата?»,

"Класні фотки, особливо перша»,

"Невідома дівчинка відтіснила Машу на задній план",

"Віє вайбом Måneskin", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, дочка української співачки Олі Полякової Маша вразила стильним дорослим образом.

На свіжому фото 16-річна школярка постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.

Нагадаємо, що дочка Полякової здивувала новою скандальною витівкою: "Матері часу немає вихованням зайнятися!"

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала хлопцеві незабутні відчуття: "моїм яйцям капець..."

Також Politeka писала, що дочка Полякової в мереживному бюсті змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."