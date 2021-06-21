Старша дочка Олі Полякової Маша показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі Полякової. У 16-річної красуні є що показати і дівчина регулярно це робить. Красуня завела сторінку в Instagram, де радує фанатів цікавими, а іноді і провокаційними знімками.

На нових фото Маша здалася в короткій сукні з поясом. а образ доповнила стильною сумочкою і окулярами. Полякова стояла перед дзеркалом, хвалячись своєю красою і стрункими ніжками. На другому кадрі Маша загнула ніжку, заграючи перед дзеркалом, відображення якого знімала на телефон.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних можливостей, але так і хочеться додати: "ідеально, дівчинка виросла".

Повідомлялося, що старша дочка Олі Полякової показала кадри з подругою і попросила допомоги і людей.

Маша позувала зі своєю подругою перед дзеркалом чи то в туалеті, чи то ще в якомусь місці.

Варто сказати, що Полякова-молодша була одягнена досить відверто: на ній була коротка майка і яскравий макіяж. Також її вуха і шию прикрашали хрести.

"Ось мені начебто подобаються ці фотографії а начебто ні, напиши свою думку», - запитала вона у передплатників.

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