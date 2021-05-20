Юная дочка Оли Поляковой показала, как дурачиться с подругой, при этом засветив свой недетский макияж
16-летняя Маша Полякова поделилась новым видео в своем Тиктоке. Об этом сообщает Politeka.net. На кадрах девушка разыграла забавную сценку со своей подругой.
Так, школьницы демонстрируют свои навыки с наложенной сверху озвучкой.
«Две лучшие подруги в одной комнате…они могут поцеловаться», - «произносит» подруга Маши.
«Да, мы поцелуемся», - «отвечает» ей Полякова-младшая.
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После этого девушки тянутся друг к другу, однако в последний момент все же отворачиваются.
Стоит отметить, что на этом видео Маша показала себя при полном «параде». Так, девушка украсила себя ярким макияжем с массивными стрелками и красной помадой. Судя по всему, она старается следить за трендами в соцсетях и соответствовать им.
Отметим, что в свои 16 лет Маша уже вполне успешный блогер, которая начала зарабатывать деньги на своих публикациях.
Ранее девушка показала фото, на котором предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.
Маша обратилась к подписчикам с просьбой придумать подпись для снимка.
Напомним, что 16-летняя дочь-школьница Оли Поляковой раскрыла свои заработки: мама может гордиться.
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам: кадры слили в сеть.
Также Politeka писала, что Полякова годами выводила на сцену своего "гастрольного мужа" в маске коня: как он выглядит в обычной жизни.