Маша Полякова показала, что имеет песенный талант и ничуть не уступает многим звездам украинской эстрады

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша еще точно не решила, чем хочет заниматься в будущем, поэтому пробует себя в разных областях.

В том числе и в мамином "царстве" - она уже какое-то время занимается с педагогом по вокалу и пришла пора продемонстрировать успехи в Instagram (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Для этого девочка записала кавер на популярную ныне песню "DEAD BLONDE - Мальчик на девятке". Она предстала перед пользователями сети в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнял черный корсет с ремнями в зоне талии. С черными стрелками и красной помадой на губах девушка спела композицию, воспользовавшись укулеле.

Стоит отметить, что Полякова-младшая держалась перед камерой весьма уверенно и раскованно.

Большинство подписчиков принялись хвалить начинающую певицу, отмечая ее красивый голос и призывая продолжать учиться и совершенствовать мастерство. Также многие из них отметили, что девочка превзошла звездную маму.

"Интересно, это стильно!👏", "Очень красивый голос, как у мамы", " Интересно, послушать ещё))) больше каверов 🔥, может что то из рока)", "Обалдеть и не встать🔥", "Мама отдыхает", "Класноооо вся в маму 😢😍".

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам.

Как Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой поглумилась над "обезображенной" мамой, кадры.

Также Politeka сообщала, что Полякова выпытала у 16-летней дочери подробности ее личной жизни.