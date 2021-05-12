Известная украинская певица Оля Полякова показала, как проводит вечер со старшей дочкой, доставая ее расспросами о личной жизни

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. На них она показала свое обычное общение со старшей дочерью – 16-летней Машей.

Сначала Полякова заметила, как девушка ест некую темно-зеленую кашицу.

«Боже, какая вкуснятина! Что это такое вкусное?», - поинтересовалась певица у дочери.

«Я не знаю…зеленая жижа», - честно ответила Маша.

«Вообще-то, это моя еда. Это мать твоя с детокса приехала», - заметила Полякова-старшая.

Позже она показала, как они с Машей смотрят телевизор, сидя рядом друг с другом на диване. При этом, мать с дочерью не разговаривали. Впрочем, певица решила это исправить.

«Вечер с дочкой…Общаемся прям вовсю! Могла бы мне рассказать: дочка, ты встречаешься с кем-нибудь?», - нашла тему для разговора Полякова.

На это ее дочь ответила отрицательно.

«Ты что, как там это говорится…», - попыталась вспомнить певица.

Ее дочь подсказала ей, заявив, что она – «одинокая львица».

Примечательно, что ранее Маша несколько раз публиковала кадры предположительно со своим парнем. На некоторых из них пара даже целовалась.

Напомним, Оля Полякова с 16-летней дочерью в купальниках перессорила украинцев: "Это перебор".

Как сообщала Politeka, юные дочери Поляковой устроили представление в ванной, заставив маму хохотать: "О, старая!".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой подурачилась на камеру, парень не смог смолчать: "Сумасшедшая".