Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя в кафе
Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является старшей дочерью звездной певицы. Красотка уже активно ведет социальные сети, где регулярно делится своими мыслями и событиями из жизни. Девушка не так давно даже заявила, что стала частью музыкального коллектива "Швы". Видео в Инстаграм-сториз опубликовал друг Маши Поляковой Евгений Тесленко.
В этот раз Маша решила показать, как дурачится, сидя в кафе. Красотка в клетчатом мини, сапогах и куртке. Девушка с двумя длинными косичками сидит в кресле с ложкой, и видимо ожидает заказ в кафе. Но красотка зря время не теряет, вместе с друзьями создает веселый контент для фолловеров.
"Ай-ай-ай - сумасшедшая. У меня нет слов", - говорит голос парня по ту сторону экрана, пока Маша замахивается и стукает его ложкой.
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Ранее сообщалось, что у девушки случился конфуз в тот же день, когда она опубликовала пост о хорошем дне для прогулки. Сразу дочь Поляковой написала неправильно слово "Чтобы" и получила порцию замечаний о своей грамотности.
"С орфографией просто беда. Чтобы пишется вместе. Учись писать в конце концов!!!", "Вы учитель и читаете все посты детей в интернете😮", - написали фанаты в комментариях.
Не так давно 16-летняя Маша Полякова начала раскручивать собственную группу, которую она создала с друзьями. Пока коллектив играет только для себя, однако, судя по всему, ребята всерьез планируют продвигать свою музыку. Возможно, девушка даже сможет повторить успех своей мамы.
А еще Politeka сообщала, юная дочь Поляковой решила повторить успех мамы и показала себя в роли певицы, появилось видео: "Дорабатывайте..."
Также Politeka писала, что Полякова рассказала, что ей пришлось пережить в детстве