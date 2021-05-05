Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой решила показать украинцам свой певческий талант

Не так давно 16-летняя Маша Полякова начала раскручивать собственную группу, которую она создала с друзьями. Пока коллектив играет только для себя, однако, судя по всему, ребята всерьез планируют продвигать свою музыку. Возможно, девушка даже сможет повторить успех своей мамы.

Как сообщает Politeka.net, в новом видео на своей странице в Инстаграм Маша поделилась фрагментом их репетиции.

На кадрах парни играют на гитарах и ударных, а сама Полякова-младшая выступает в роли вокалистки. Ролик получился совсем коротким, тем не менее, зрители могут попытаться оценить пение девушки.

Маша на кадрах исполняет всего пару строк из песни, стоя перед микрофоном.

«Видео с репы», - подписала кадры девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на этот пост.

«Мда…», «Красиво», «Маша класс ты супер», «Афигезно гитара барабаны ващщщееее улетно ребята!!! Слова полной песни где??? Машуня до конца давай», «Маша, ты супер», «Класс. Продолжайте дорабатывайте трек!», - пишут люди.

Отметим, что ранее Маша показала себя на прогулке со своим бойфрендом. Девушка даже засветила момент их поцелуя. Впрочем, она прикрыла их лица мобильным телефоном, чтобы не показывать интернет-пользователям слишком многого.

Напомним, дочь Поляковой в мини-юбке впервые за долгое время показала бойфренда: фото влюбленных.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой показала новый образ после экспериментов с внешностью: "Как Дракула".

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили: "Ну, ляхи большие, не в обиду".