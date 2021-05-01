Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поделилась своей юношеской романтикой

16-летняя девушка активно ведет свой Инстаграм-блог, выставляя фото из жизни и делясь личными переживаниями. На нее подписаны уже более 170 тысяч человек. Время от времени Маша удивляет публику эпатирующими кадрами.

Так, дочь Поляковой опубликовала в "сториз" фото своей прогулки, передает Politeka.net. Девушка выбрала довольно-таки смелый образ, появившись на кадрах во всем черном: расклешенной мини-юбке, кожаной косухе, шляпке с большими полями, гольфах и ботинках.

Маша позировала на тротуаре, демонстрируя свой наряд с различных ракурсов. А "вишенкой на торте" оказался ее поцелуй с парнем. Девушка прикрыла их лица в этот момент мобильным телефоном.

Ранее дочь Поляковой рассказывала в программе "Зірковий шлях" о своем бойфренде по имени Андрей и о том, как проходило его знакомство с ее родителями. С Андреем девушка встречается с 2020 года.

По словам Маши, знакомство парня с мамой было "официальным". Она пригласила его домой, а тот вместо цветов купил в гости фрукты. После представления Оля поучительно поговорила с Машиным возлюбленным и пригрозила пальчиком, мол, кроме поцелуев в щечки ничего больше себе не позволял.

Маша, в свою очередь, познакомилась с родителями Андрея раньше, когда тот пригласил ее домой пересидеть дождь.

Ранее мы рассказывали, Маша шокировала публику кадрами с окровавленным лицом. У девушки пошла носом кровь и вместо того, чтобы решить проблему, она засняла происходящее. При чем абсолютно не волновалась и даже подпевала в этот момент, на кадрах было слышно, как играет музыка.

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