Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой сменила имидж и заинтриговала украинцев новой премьерой

Недавно 16-летняя Маша Полякова вернулась с отдыха в Турции, куда она летала с мамой, младшей сестрой и бабушкой. Сразу по прилету в Украину школьница решилась на радикальные изменения, и решила поэкспериментировать с прической. Как пишет Politeka.net, результатами Маша поделилась в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Полякова-младшая показала себя с новой длиной волос: когда-то длинные локоны на видео достают лишь до ее плеч. На новых кадрах девушка красуется перед камерой, демонстрируя свою новую прическу. Стоит отметить, что на видео ее волосы выглядят еще и более темными, однако некоторые предположили, что это просто парик.

Кроме того, Маша показала репетицию группы, в которой она играет. Впрочем, пока другие юные музыканты действительно репетируют, сама Полякова только снимает видео.

«А «ШВЫ» записывают вам новую песню. Как вам моя новая прическа?», - подписала видео Маша.

Ее подписчики активно комментируют пост.

«Красавица! Тебе идет», «Тебе так намного лучше», «тебе очень идет новая стрижка!», «Парик», «Так намного лучше», «Как Дракула», «Парик, зразу видно», «Не очень, она тебя делает старше», - пишут люди.

Напомним, юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили: "Ну, ляхи большие, не в обиду".

Как сообщала Politeka, дочь Оли Поляковой напугала окровавленным лицом: что произошло.

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой ошарашила кардинальной сменой имиджа: длинных волос больше нет.