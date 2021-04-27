Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша привела в замешательство неожиданными кадрами

16-летняя девушка активно ведет свой Инстаграм-блог, выставляя фото из жизни и делясь личными переживаниями. На нее подписаны уже более 170 тысяч человек. Время от времени Маша удивляет публику эпатирующими кадрами.

В частности, дочь Поляковой напугала пользователей окровавленым лицом, показав его крупным планом в "сториз", передает Politeka.net. У девушки пошла носом кровь и вместо того, чтобы решить проблему, она засняла происходящее. Судя по ее поведению, Маша абсолютно не волновалась и даже подпевала в этот момент, на кадрах было слышно, как играет музыка.

К слову, дочь Поляковой не впервые шокирует публику окровавленными кадрами. В прошлом году девушка уже выставляла подобное фото в Инстаграм, удивив странной надписью.

"Кстати кровь настоящая", - сообщила она и добавила в комментариях, - "Месячные не оттуда".

Многие подписчики девушки не оценили ее пост, отметив, что она "гонит в последнее время".

"Мама Оля дай ей ремня за такое"; "криминальное чтиво"; "Не обращай внимание на хейт, ты такая как есть и это прекрасно😍", - отреагировали пользователи.

Ранее мы рассказывали, Маша поразила "взрослым" фото, раскинувшись в бикини на сетке над морем. Как известно, сейчас девушка вместе с мамой, младшей сестрой и бабушкой отдыхают в Турции.

«Вы любите больше теплую или холодную погоду?», - поинтересовалась она у своих фанатов. Судя по кадру, в момент, когда Маша делала фото, было пасмурно.

«Фигура огонь», «Фигурка топ», «Горящая штучка. Красивая фигура», «Фотка огонь, красотка», «Ну ляхи большие, это не в обиду», «Рыбка», - комментировали пользователи.

Напомним, Полякова покрутила загорелыми бедрами в блестящем мини-бикини: "Все-таки, конкурентка молодым".

Как сообщала Politeka, Полякова на отдыхе показала подросших дочерей в купальниках: "Младшая на пятки наступает".