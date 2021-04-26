Популярная украинская певица Оля Полякова в маленьком купальнике без бретелей покрасовалась формами перед камерой
Известная артистка часто напоминает фанатам, что много работает, поэтому просит их с пониманием относиться к тому, что она также нуждается в отпуске. Тем не менее, подразнить и недоброжелателей звезда также любит.
Ради этого Полякова всегда отмечает под фото разные шутки, смеясь над теми, кто критикует ее внешность. Известно, что певица часто занимается с тренером даже когда не сильно хочет. И приобщает также Полякова к спорту и своих красавиц-дочерей.
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На новых кадрах звезда позировала в маленьком купальнике без бретелек и соблазнительно покрутилась на лежаке, чтобы подчеркнуть акцент на фигуре. Довольная Оля без макияжа задорно улыбнулась, после того, как завершила показательную демонстрацию себя без фотошопа.
Также Полякова опубликовала яркие пляжные кадры с дочкой, на которых они позируют в похожих купальниках, демонстрируя идеальные фигуры. Как видно, на пляж певица вышла в откровенном слитном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы.
В подписи к публикации Полякова написала: "1,2,3,4,5? По традиции твиним с @mashapolyakova!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фотографии звезды с дочкой на отдыхе, засыпая комплиментами в комментариях. "Что-то у Маши ляхи чересчур", "ХВсе таки конкурентка молодым", "Когда мама выглядит лучше, чем дочь", "Не пойму, сестричка или подружки?!", "Красивы! Идеальные!", "Очень похожи", "Как сестрички", - пишут в комментариях к фото.
Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".
Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые, полюбасу".