16-летняя дочь Оли Поляковой показала, как расслаблялась в купальнике на отдыхе в Турции
Недавно популярная украинская певица решила отправиться на отдых со своей мамой и двумя дочками. Сегодня семейство вернулось в Украину, однако это не мешает им постить фото, сделанные на курорте. Так, Маша Полякова в своем Инстаграм показала, как отдыхала «на воде», пишет Politeka.net.
Девушка опубликовала фото, на которых она лежит, раскинув руки и подогнув одну ногу, на сетке, натянутой прямо над морем. На Маше весьма оригинальный купальник черного цвета. Бикини привлекает внимание многочисленными завязками, которые перетягивают талию и живот девушки.
Маша лежит в солнцезащитных очках, однако, судя по фото, погода была пасмурной.
«Вы любите больше теплую или холодную погоду?», - поинтересовалась девушка у своих подписчиков.
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Поклонники тут же принялись оставлять под фото свои комментарии.
«Фигура огонь», «Фигурка топ», «Горящая штучка. Красивая фигура», «Фотка огонь, красотка», «Ну ляхи большие, это не в обиду», «Рыбка», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Оля Полякова показала своих дочек.
На новых снимках старшая Маша и младшая Алиса запечатлены на красивом пляже, куда пришли в купальниках. Девочки нежатся на солнышке у моря и мило позируют звездной маме.
Напомним, Полякова покрутила загорелыми бедрами в блестящем мини-бикини: "Все-таки, конкурентка молодым".
Как сообщала Politeka, Полякова на отдыхе показала подросших дочерей в купальниках: "Младшая на пятки наступает".
Также Politeka писала, что Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".