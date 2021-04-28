Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша показала себя после стрижки

Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь Оли Поляковой уже успела пойти по стопам Мамы, присоединившись к новой группе "Швы". Молодая красотка анонсировала новый контент от коллектива, а мама помогла с рекламой в Инстаграм. Но красотка не только рассказывает о творчестве в социальных сетях, а и делится личными кадрами.

В этот раз Маша показала себя с новой стрижкой. Красотка улыбалась, демонстрируя волосы, которые обрезала по плечи.

За сутки до этого Полякова-младшая уже писала о новой прическе. Но в тот раз у красотки что-то не вышло и она перенесла обрезание волос.

"Стрижки не будет, но будет скоро", - написала Маша под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры были опубликованы в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что 16-летняя дочь Оли Поляковой показала, как расслаблялась в купальнике на отдыхе в Турции.

Девушка опубликовала фото, на которых она лежит, раскинув руки и подогнув одну ногу, на сетке, натянутой прямо над морем. На Маше весьма оригинальный купальник черного цвета. Бикини привлекает внимание многочисленными завязками, которые перетягивают талию и живот девушки.

Напомним, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках

А еще Politeka писала, что дочка Поляковой решила показать "честные" кадры с отдыха

Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Поляковой "сорвала" с себя юбку, похваставшись фигурой в одном белье



