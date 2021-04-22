Известная певица Оля Полякова вместе с детьми Машей и Алисой, а также мамой Светланой уже несколько дней отдыхают за границей

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица и ее старшая дочь делятся своими приключениями, отдыхом и сытными застольями. На одном из сторис 16-летняя Маша показала разборки с мамой. Она пыталась уговорить певицу скинуть ей фотографии, которые та, вероятно, сделала на свой телефон.

«Мам, скинь фотки! Мама, пожалуйста, скинь фоточки», - допытывалась старшая дочь.

«А ты курить бросишь?», - ответила Полякова, не отрываясь от телефона.

«Мама, просто, пожалуйста, скинь фото», - взмолила Мария.

«А курить бросишь?», - настаивала мать.

«Да, брошу. Только скинь фотки», - сдалась девушка.

«Не снимай меня так близко. Коза! Хорошо, уже скинула», - добавила артистка, возмущенная тем, что дочь снимала ее крупным планом.

Ранее мы писали, что Полякова решила научить украинок наводить марафет. 37-летняя звезда провела бьюти-сеанс у себя в Инстаграм.

«Лучшая косметика в любом возрасте – красивая кожа, здоровый сон и питание. Но без дополнительного ухода и увлажнения не обойтись», - отметила Ольга поделившись своими секретами по уходу за кожей.

Напомним, что Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова "осрамилась", решив показать свой загородный особняк изнутри: "Ох и хозяйка...".

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