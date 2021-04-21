Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася враженнями від нового для себе досвіду: відпочинку в дівочій компанії
Нещодавно зірка вирушила до Туреччини зі своєю сім'єю. Крім двох дочок вона взяла з собою маму, тим самим порушивши традицію відпочинку з чоловіком. Про новий досвід Полякова розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю...Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдауну", - розповіла співачка.
Вона підкреслила, що для неї ця поїздка в новинку, проте їй безумовно подобається відпочивати такою компанією.
"Це так по-новому, по-дівчачі, розмови про дівчаче, розваги дівчачі, все дівчаче, я в якомусь кайфі від новизни і усвідомлення (а шо так можна було?)",- поділилася враженнями Оля »
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Вона також показала фото, на якому позує з доньками і мамою. Сама співачка одягнена в червону сукню з чорними плямами. Поруч з нею стоїть її старша дочка Маша, яка одягнена в коротку сукню в квіточку з відкритими плечима. До неї притиснулися її молодша сестра Аліса і бабуся Світлана.
Шанувальники Полякової активно коментують її пост.
"Ольга, у Вас мама красуня! Дуже молодо виглядає!", "Мені здається, або Аліса дочка Фреймут? вираз обличчя, риси обличчя", "які ви всі красиві. Все, як сестри, а не 3 покоління", "старша дочка затьмарила всіх своєю красою", - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри.
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