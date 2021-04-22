Українська співачка Оля Полякова покрасувалася в заміському будинку розкішним видом з вікон своєї веранди
Не так давно зірка в одному з інтерв'ю артистка розповіла, що її заміський будинок дає їй сили. Саме тому там зірка вирішила відбудувати цілу веранду з панорамними вікнами і видом на місцевий пейзаж.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка, сидячи на акуратному кріслі в білому костюмі, похвалилася майже закінченим ремонтом і вразила панорамними вікнами. Веранда виконана в світлих тонах, а простір створюють панорамні вікна, за якими видніється озеро і дерева. Також тут присутній камін, який виконавиця ще доробляє.
"Мої вікна. Після всіх моїх сторіз ви мене часто питаєте, де я їх замовляла. Показую", - написала Оля.
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Примітно, що далеко не всі користувачі позитивно відреагували на пост зірки, деякі розкритикували Олю за її ставлення до прибирання і спробували засудити за недбалий вигляд:
"Чудова зона для відпочинку!!!; Кому шо... Кому вікна...Кому костюм...а кому "листя не загребленне за вікном"....🤣 🤣 🤣 ; Мабуть не погано компанія проплатили рекламу.....; а листя важко було загребти, ох і господиня...; головне, щоб дах не текла (((; Круто ❤️; Шикарно! Супер!🔥 👏 ; Одна реклама; мені дуже подобається, вид Прекрасний!» - написали в мережі.
Також раніше, під час прогулянки вона підійшла до вікон і продемонструвала вигляд всередині, а пізніше зайшла і показала, що робить - зірка розпалила камін, а зверху на вогонь поставила грати з сосисками.
"Ось так я придумала, як мені посмажити в моєму каміні сосиски", - поділилася артистка
До слова територія будинку У Ольги велика, навколо-дерева. Здається, повітря тут чисте, що дуже корисно.
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