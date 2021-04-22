Украинская певица Оля Полякова покрасовалась в загородном доме роскошным видом из окон своей веранды

Не так давно звезда в одном из интервью артистка рассказала, что ее загородный дом дает ей силы. Именно поэтому там звезда решила отстроить целую веранду с панорамными окнами и видом на местный пейзаж.

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда, сидя на аккуратном кресле в белом костюме, похвасталась почти законченным ремонтом и впечатлила панорамными окнами. Веранда выполнена в светлых тонах, а пространство создают панорамные окна, за которыми виднеется озеро и деревья. Также здесь присутствует камин, который исполнительница еще доделывает.

«Мои окна. После всех моих сториз вы меня часто спрашиваете, где я их заказывала. Показываю», - написала Оля.

Примечательно, что далеко не все пользователи положительно отреагировали на пост звезды, некоторые раскритиковали Олю за ее отношение к уборке и попытались осудить за небрежный вид:

«Чудесная зона для отдыха!!!; Кому шо... Кому окна...Кому костюм...а кому "листя не загребленне за вікном"....🤣🤣🤣; Видать не плохо компания проплатили рекламу.....; а листья тяжело было загрести, ох и хозяйка…; Главное, чтобы крыша не текла(((; Круто ❤️; Шикарно! Супер!🔥👏; Одна реклама; мне очень нравится, вид прекрасный!» - написали в сети.

Также ранее, во время прогулки она подошла к окнам и продемонстрировала вид внутри, а позже зашла и показала, что делает - звезда разожгла камин, а сверху на огонь поставила решетку с сосисками.

"Вот так я придумала, как мне пожарить в моем камине сосиски", - поделилась артистка

К слову территория дома у Ольги большая, вокруг - деревья. Кажется, воздух здесь чистый, что очень полезно.

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