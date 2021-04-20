Відома співачка Оля Полякова разом з дочками Машею і Алісою, а також мамою Світланою вирушили на відпочинок за кордон

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка ділиться яскравими кадрами з курорту, показуючи всіх своїх близьких. На одному з фото артистка показала зблизька свою 62-річну маму, яка виглядає набагато молодшою за свої роки. Варто відзначити, що Світлана і Ольга дуже схожі. Відразу видно, чиї гени дозволили артистці стати такою ефектною жінкою. До речі, старша дочка Полякової теж пішла в неї, а ось молодша більше схожа на тата.

На свіжому фото 62-річна Світлана похвалилася ідеальним обличчям, на якому практично були відсутні ознаки старіння. Жінка не виглядала і старше 40 років. Видно, що вона доглядає за собою і приділяє багато уваги своїй зовнішності. На обличчі Світлани красувався натуральний макіяж, який підкреслив природну красу. Жінка накинула на голову капюшон і позувала на камеру.

Раніше ми писали, що Полякова показала, як зі старшою донькою на відпочинку об'їдається полуницею і шоколадом. Крім цього, на столі були екзотичні фрукти, сири та інші смаколики. Співачка заявила, що годують їх дуже добре.

Нагадаємо, що роздратована дочка Олі Полякової скрутила мамі дулю, кадри зухвалості:"чудова дитина".

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