Дочь Оли Поляковой Маша обратилась к маме с необычной просьбой
Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь Маши Поляковой уже успела пойти по стопам мамы, начав карьеру в музыкальной группе "Швы". Длинноволосая красотка активно ведет социальные сети, где делится кадрами из личной жизни, а также частенько позирует с мамой.
В этот раз Маша решила с Олей записать веселое видео для ТикТока. Полякова-старшая обнимала дочь, держа ее за волосы.
"Когда маму прошу сделать каре, хожу в парике", - написала Маша на кадрах.
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"А губозакаточную машину не хочешь", - сказала в ответ Оля.
"Разреши", - подписала публикацию Полякова-младшая в итоге.
Фанаты поставили более ста лайков и написали комментарии:
"Девочки. Вы обе супер", "Да пусть стрижет, отрастет", "Че, серьезно?", "Твоя мама такая красивая, как ты".
Сообщалось, что юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой сменила имидж и заинтриговала украинцев новой премьерой.
На новых кадрах девушка красуется перед камерой, демонстрируя свою новую прическу. Стоит отметить, что на видео ее волосы выглядят еще и более темными, однако некоторые предположили, что это просто парик.
Напомним, дочь Оли Поляковой напугала окровавленным лицом
А еще Politeka сообщала, что юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили
Также Politeka писала, что Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках