Дочь Оли Поляковой Маша обратилась к маме с необычной просьбой

Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь Маши Поляковой уже успела пойти по стопам мамы, начав карьеру в музыкальной группе "Швы". Длинноволосая красотка активно ведет социальные сети, где делится кадрами из личной жизни, а также частенько позирует с мамой.

В этот раз Маша решила с Олей записать веселое видео для ТикТока. Полякова-старшая обнимала дочь, держа ее за волосы.

"Когда маму прошу сделать каре, хожу в парике", - написала Маша на кадрах.

"А губозакаточную машину не хочешь", - сказала в ответ Оля.

"Разреши", - подписала публикацию Полякова-младшая в итоге.

Фанаты поставили более ста лайков и написали комментарии:

"Девочки. Вы обе супер", "Да пусть стрижет, отрастет", "Че, серьезно?", "Твоя мама такая красивая, как ты".

Сообщалось, что юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой сменила имидж и заинтриговала украинцев новой премьерой.

На новых кадрах девушка красуется перед камерой, демонстрируя свою новую прическу. Стоит отметить, что на видео ее волосы выглядят еще и более темными, однако некоторые предположили, что это просто парик.

Напомним, дочь Оли Поляковой напугала окровавленным лицом

А еще Politeka сообщала, что юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили

Также Politeka писала, что Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках



