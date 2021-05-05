Известная украинская певица Оля Полякова дала откровенное интервью, рассказав, что думает о материнстве

Как сообщает Politeka.net, в программе "Люди большого города" на канале KYIV.LIVE Полякова затронула важные для нее темы. Мать 16-летней и 9-летней девочек убеждена, что наказывать, а, тем более, бить детей нельзя. Впрочем, артистка не стала скрывать, что со старшей дочкой «позволяла себе лишнее». Кроме этого, Полякова откровенно рассказала об отношениях со своей мамой.

«Мама меня била... потому что она была неуравновешенной женщиной, это я сейчас говорю. Потому что нельзя рожать детей в 20 лет, ну нельзя! Потому что я к младшей своей дочери и пальцем не коснулась», - заявила певица.

Она добавила, что не держит зла на маму, потому что прекрасно понимает ее. Полякова уверена, что все дело было в возрасте – ее мама родила ее рано.

По мнению певицы, родители должны привить детям основные моральные ценности, рассказать, что хорошо, а что плохо. Полякова уверена, что ее старшая дочка Маша не надумает становиться матерью раньше времени.

«Сказала, не раньше 30-ти. Не фиг меня бабушкой делать, я еще телочка», - пошутила артистка.

Напомним, что Полякова в коротком платье показала, как отрывалась с Осадчей в Турции: "Девочки рулят".

Как сообщала Politeka, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

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