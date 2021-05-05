Співачка Оля Полякова розповіла, чому випала з життя на кілька днів і де пропадала

Як відомо, Великдень 37-річна суперблондинка з шиком відзначила в Туреччині. Компанію їй склали доньки та мама Світлана Іванівна. Після щедрих застіль Оля разом із 62-річною мамою вирішили "очистити" організм.

Про це артистка розповіла в "сторіз" у себе в Instagram, з'явившись у кадрі без макіяжу та зачіски, передає Politeka.net.

"Ви думаєте, куди я пропала? Я нікуди не пропала - перебуваю в клініці "Детокс". Разом зі своєю мамулечкою", - заявила вона, показавши Світлану Іванівну за накритим круглим столом, на якому можна розгледіти тарілки з червоним овочевим салатом і фруктами.

"Подивіться, чим нас тут годують... Ми тут вже знаходимося третій день, вже схудли на два кілограми. Коротше, ми з мамулькою вирішили втекти після Великодня, після всіх пасок, після Туреччини... ми вирішили втекти на "детокс", "бо їсти більше не було сил". А тепер ми їмо як зайчики, кролики... і, знаєте, теж непогано! Але я, правда, до вас вийшла на третій день всього, тому що злюща була, як собака, до цього", - зізналася Оля.

Крім правильного харчування Полякова з мамою проходять ще й спеціальні процедури та обстеження.

"Нам сьогодні робили "сліпе" зондування печінки... Це коли ти п'єш якийсь сорбент вранці, потім лежиш на грілочці, потім робиш зарядку, а потім біжиш у відомому напрямку...", - розповіла співачка.

Раніше ми повідомляли, що ведуча "Світського життя" Катерина Осадча побувала в гостях у Олі та її сімейства в Туреччині. Вона показала, як відпочивають українські селебріті.

Деякі пригадали Поляковій, як вона скаржилася на брак грошей через карантин і скасування концертів:

"Набридли до неможливості!!! Це та, що плакала, що грошей немає, безсовісна😡. Звичайні люди кінці з кінцями ледве зводять!👎 💩 "; "А готельчик 50+ "кусков" за тиждень відпочинку коштує😂".

Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "як сестрички".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як її з мамою і доньками обхажівают в Туреччині: "ось ці чоловіки за нами бігають".

Також Politeka писала, Полякова вирушила підкорювати пляж з красунею-дочкою в однакових купальниках: "Ой, хто крутіший?".