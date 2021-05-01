Співачка Оля Полякова поділилася анонсом нового випуску "Світського життя" з Катериною Осадчою
Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча провела час з родиною популярної української співачки, яка зараз відпочиває в Туреччині, і розповіла, чим вони займаються на відпочинку.
Співачка з нетерпінням чекає виходу програми.
"Дівчата рулять. Дивіться сьогодні в ексклюзивному репортажі» Світське життя", як ми дівочою компанією відпочивали в Туреччині!",- закликала Полякова в підписі до фото.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Масштабна аварія забрала життя дівчаток-спортсменок: кадри з місця трагедії і подробиці
Пошуки юного Андрія закінчилися трагедією, фото: "тіло знайшли через чотири дні"
Євген Кошовий з дружиною покинули Україну, що сталося і де вони зараз: "Початок..."
Дженніфер Лопес у сукні з великими розрізами показала головний козир: "Справа не в декольте"
37-річна телеведуча Катя Осадча побувала в Туреччині без свого чоловіка Юрія Горбунова. Вона нагрянула в гості до співачки Олі Полякової, яка в той момент розслаблялася на курорті разом з дочками і мамою.
Нагадаємо, Полякова вперше показала юну сестру-брюнетку, в родині виявилося дві Маші: "подивіться, яка...".
Як повідомляла Politeka, Полякова в одному рушнику розтанула в умілих руках своїх "дівчаток": "наді мною трудяться!".
Також Politeka писала, що перший продюсер Полякової розкрила несподівану правду про гонорари зірки: "вона отримувала всього...".