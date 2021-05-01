Співачка Оля Полякова поділилася анонсом нового випуску "Світського життя" з Катериною Осадчою

Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча провела час з родиною популярної української співачки, яка зараз відпочиває в Туреччині, і розповіла, чим вони займаються на відпочинку.

Співачка з нетерпінням чекає виходу програми.

"Дівчата рулять. Дивіться сьогодні в ексклюзивному репортажі» Світське життя", як ми дівочою компанією відпочивали в Туреччині!",- закликала Полякова в підписі до фото.

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37-річна телеведуча Катя Осадча побувала в Туреччині без свого чоловіка Юрія Горбунова. Вона нагрянула в гості до співачки Олі Полякової, яка в той момент розслаблялася на курорті разом з дочками і мамою.

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