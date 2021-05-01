Певица Оля Полякова поделилась анонсом нового выпуска "Светской жизни" с Екатериной Осадчей
Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая провела время с семьей популярной украинской певицы, которая сейчас отдыхает в Турции, и рассказала, чем они занимаются на отдыхе.
Певица с нетерпением ждет выхода программы.
"Девочки рулят. Смотрите сегодня в эксклюзивном репортаже «Світське життя», как мы девичьей компанией отдыхали в Турции!", - призвала Полякова в подписи к фото.
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37-летняя телеведущая Катя Осадчая побывала в Турции без своего мужа Юрия Горбунова. Она нагрянула в гости к певице Оле Поляковой, которая в тот момент расслаблялась на курорте вместе с дочерьми и мамой.
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