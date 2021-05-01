Певица Оля Полякова поделилась анонсом нового выпуска "Светской жизни" с Екатериной Осадчей

Как передает Politeka.net, снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая провела время с семьей популярной украинской певицы, которая сейчас отдыхает в Турции, и рассказала, чем они занимаются на отдыхе.

Певица с нетерпением ждет выхода программы.

"Девочки рулят. Смотрите сегодня в эксклюзивном репортаже «Світське життя», как мы девичьей компанией отдыхали в Турции!", - призвала Полякова в подписи к фото.

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37-летняя телеведущая Катя Осадчая побывала в Турции без своего мужа Юрия Горбунова. Она нагрянула в гости к певице Оле Поляковой, которая в тот момент расслаблялась на курорте вместе с дочерьми и мамой.

Напомним, Полякова впервые показала юную сестру-брюнетку, в семье оказалось две Маши: "Посмотрите, какая...".

Как сообщала Politeka, Полякова в одном полотенце растаяла в умелых руках своих "девочек": "Надо мной трудятся!".

Также Politeka писала, что первый продюсер Поляковой раскрыла неожиданную правду о гонорарах звезды: "Она получала всего…".