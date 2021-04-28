Популярная певица Оля Полякова показала свое "бабье царство"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно побывала на отдыхе в Турции с дочками и мамой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала поклонникам забавные кадры с семейного застолья с мамой, сестрой и дочками. К слову, ранее двоюродную сестру Машу никто не видел, а она оказалась очень похожей на маму артистки.

В сторис, которые выложила Оля, она показала всех присутствующих за столом. В первую очередь сестру, которая приехала в гости, потом своих дочерей – Машу и Алису, а в конце и маму, которая также гостит у певицы.

"У меня в гостях сегодня моя двоюродная сестричка Маша. Познакомьтесь. Смотрите, какая красавица. И смотрите, какая вторая красавица, третья. И еще мама у нас тут, красавица. И вот у нас тут такое бабское царство. И мы вот вообще кайфуем в такой классной девичьей тусне", - говорит Полякова в сторис, перемещая камеру телефона и показывая всех, кто есть за столом.

Дальше певица показала сестру и маму, которые сели рядом. Оля отметила, как они похожи. "Посмотрите, какие красавицы, и как Машка похожа мою маму. Это вообще. Посмотрите, это же вот не я похожа на мою маму, а Маша на мою маму", - говорит Оля за кадром, показывая своих родственниц.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".