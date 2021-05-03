Популярна співачка Оля Полякова розповіла, як посварилася зі своїм концертним директором

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно прийшла на інтерв'ю в YouTube-програму Потапа і позитиву "2POpodcast". В ході розмови Олексій Потапенко згадав, як одного разу бачив Олю розгніваною і вирішив запитати, що це була за ситуація.

Виявилося, що тоді Полякова сильно посварилася зі своїм концертним директором Артемом, він нібито обматюкав її, а вона у відповідь його вдарила. А ось директор, який також прийшов з нею на інтерв'ю, і навіть був запрошений Олею в кадр, розповів, що вже й не пам'ятає, через що накинувся на співачку тоді.

"Ця людина працює зі мною вже вісім років і ще жодного разу не потрапила в психушку", - жартівливо говорить Оля. Вона зажадала від Артема, щоб він розповів правду, чому вона на нього накричала. "А закрий свій й***ий рот, кінчена с**а, було?",- звернулася співачка до Артема. Він зізнався, що була ситуація, коли зірка прийшла на саундчек, а музикантів не було, до того ж він її про це не попередив. Але він вже і не пам'ятає, за що конкретно він її обматюкав, а вона його стукнула. За фактом ні Оля, ні Артем толком не розповіли цю історію, а співачка змінили тему.

"Коли Тьомочка їздив зі мною на гастролі, знаєш, я зараз дуже сумую за цим, тому що у мене зараз концертний директор такий вдвшний Валік, мужик. А раніше, коли ми їздили з Тьомочкою, він мені халатик на ліжечко клав, він мені тапочки підставляв під душ. І взагалі, я його завжди називала моїм гастрольним чоловіком", - згадала Оля.

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