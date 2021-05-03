Популярная певица Оля Полякова рассказала, как поссорилась со своим концертным директором

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно пришла на интервью в YouTube-программу Потапа и Позитива "2POpodcast". В ходе разговора Алексей Потапенко вспомнил, как однажды видел Олю разгневанной и решил спросить, что это была за ситуация.

Оказалось, что тогда Полякова сильно поссорилась со своим концертным директором Артемом, он якобы обматерил ее, а она в ответ его ударила. А вот директор, который также пришел с ней на интервью, и даже был приглашен Олей в кадр, рассказал, что уже и не помнит, из-за чего накинулся на певицу тогда.

"Этот человек работает со мной уже восемь лет и еще ни разу не попал в психушку", - шутливо говорит Оля. Она потребовала от Артема, чтобы он рассказал правду, почему она на него накричала. "А закрой свой е***ый рот, конченная с**а, было?", - обратилась певица к Артему. Он признался, что была ситуация, когда звезда пришла на саундчек, а музыкантов не было, к тому же он ее об этом не предупредил. Но он уже и не помнит, за что конкретно он ее обматерил, а она его стукнула. По факту ни Оля, ни Артем толком не рассказали эту историю, а певица сменили тему.

"Когда Темочка ездил со мной на гастроли, знаешь, я сейчас очень скучаю по этому, потому что у меня сейчас концертный директор такой вдвшный Валик, мужик. А раньше, когда мы ездили с Темочкой, он мне халатик на постельку клал, он мне тапочки подставлял под душ. И вообще, я его всегда называла моим гастрольным мужем", - вспомнила Оля.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".