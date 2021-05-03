Известная украинская певица Оля Полякова показала, как "празднует" церковный праздник, озадачив поклонников

Оля Полякова привыкла быть в центре внимания со своими красавицами-дочерями, которыми так гордится. Ранее звезда устроила роскошную фотосессию с ними, появившись в дорогих нарядах разного цвета. Стильные костюмы подчеркнули образы звезды и детей, а удачная расцветка сделала их более выразительными.

Однако, далеко не удачные наряды в этот раз привлекли внимание к себе. Все дело в том, что на светлый праздник Пасхи Оля решила поздравить поклонников, сопроводив свое обращение этим фото. Чтобы сделать его тематическим, звезда прифотошопила на стол куличи и раскрашенные яйца.

Именно это в сети и не оценили, удивившись поступку звезды.

«Поздравляем всех со Светлой Пасхой! Желаем вам вкусных пасочек, родных людей рядом и добрых, чистых мыслей! ❤️», - написала Оля.

Вот что отвечают в сети: Опять фотошоп с пасхами; фотошоп не фотошоп , какая разница???😡 Все равно красиво . ❤; это фото уже было как-то, но только без пасок; согласен, но сделано на скорую руку; Хороший фотошоп); Фотография на все годы 😂; А чего фотка прошлогодняя? С праздником!; Семья аристократов 😍😍; "Мэрилин Монро вернулась 🔥; А зачем на компьютере малювать нельзя самим покрасить?; Три грации 🔥; Дворянское гнездо,так и хочется сказать😮».

Как известно, звезда таже активно колит себе ботокс из-за активной мимики. чтобы избежать глубоких заломов и морщин в раннем возрасте, артистка колола себе ботокс с 25 лет. Поскольку у нее очень активная мимика, звезда старается избежать ранних морщин из-за этого.

И также, судя по последним стори, звезда любит различные косметические процедуры, поэтому своих косметологов и массажистов она посещает довольно часто.

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