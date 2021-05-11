Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как ладят между собой ее дочери

Как известно, артистка с мужем воспитывают двоих дочерей: 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. И если старшая девочка часто мелькает перед камерами, и сама активно ведет страничку в Инстаграм, то младшая пока менее публична. Впрочем, время от времени Полякова показывает поклонникам и ее на домашних кадрах.

Как пишет Politeka.net, на этот раз певица в своих сториз показала забавные кадры с обеими девочками. Любопытно, что съемка проходила в ванной комнате, на фоне душа и унитаза.

Сначала в кадре показалась Алиса в белой пижаме и с салфеткой на голове.

«Алисочка, а ты кто?», - удивилась певица.

«Я – пани Наталья», - ответила Алиса, явно пародируя кого-то.

«А что у тебя на голове?», - поинтересовалась Полякова.

«Каре», - уверенно пояснила девочка, заставив маму хохотать.

Затем певица открыла дверь ванной, за которой оказалась ее старшая дочь.

«О, мелкая!», - воскликнула Маша, обнимая младшую сестру.

«О, старая!», - тут же ответила ей Алиса.

Полякова тут же умилилась своим детям.

«О, какие вы милые девочки!», - снова рассмеялась певица.

Судя по этим кадрам, между мамой и дочками царят любовь и взаимопонимание.

Напомним, дочь Поляковой в экстра-мини оконфузилась перед украинцами: "Чувствую приближение хейта".

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой поразила эффектным дефиле с мамой: "Ого, уже догоняет...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова призналась, как рыдает из-за своей "ненужности": "Меня не наградили".