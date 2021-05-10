Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является старшей дочерью звездной певицы. Красотка уже активно ведет социальные сети, где регулярно делится своими мыслями и событиями из жизни. Девушка не так давно даже заявила, что стала частью музыкального коллектива "Швы".

В этот раз Маша решила показать, как гуляет по солнечному городу. Красотка надела мини, сапоги и куртку. Девушка показала язык, пока ее снимали со спины.

"Прекрасный солнечный день чтобы погулять.

Ух чувствую приближение Хейта про нос", - написала Маша под фото.

Интересно, что у девушки случился конфуз, ведь сразу дочь Поляковой написала неправильно слово "Чтобы".

"С орфографией просто беда. Чтобы пишется вместе. Учись писать в конце концов!!!", - написал один из фанатов.

Другие пользователи тоже оставляли комментарии:

"Красотка", "Ты очень красивая", "Чето тут ноги не такие длинные, как с мамой на фото", "Нос не главное. Главное - настроение".

Сообщалось, что дочь певицы Оли Поляковой необычно поздравила маму с Днем матери.

"Дорогая, поздравляю тебя с Днём матери, ты лучшая мама на Земле люблю тебя очень сильно", - написала Маша в подписи к серии снимков, на которых они с мамой предстали в купальниках.

Напомним, юная дочь Поляковой решила повторить успех мамы и показала себя в роли певицы, появилось видео

А еще Politeka сообщала, что юная дочь Поляковой разозлилась из-за своих неудач, удивив резкими словами

Также Politeka писала, что Полякова рассказала, что ей пришлось пережить в детстве



