Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой рассказала о своих проблемах в соцсетях

16-летняя Маша Полякова уже давно активно ведет свой блог в Инстаграм, а с недавних пор еще и в Тикток. Несмотря на свой юный возраст, девушка пробует себя в роли модели, музыканта в подростковой группе, а также начинающего блогера. Однако, как и у многих желающих добиться славы в сети, у дочери певицы случаются неудачи.

Так, в новом видео на своей странице в Тикток Маша пожаловалась на то, что ее ролики не попадают в рекомендации, а это значит, что они получают мало просмотров.

На кадрах девушка сидит перед камерой с грустным лицом и держится за голову.

«Я с осознаванием того, что мое видео никогда не попадет в рек…Так что просто будет разговорное видео, которое закончится через 3…2…1. Конец! Все, до свидания!», - произносит Полякова-младшая.

При этом, под конец видео она звучит очень раздраженно и чуть ли не кричит.

Отметим, что ранее Маша показала себя на прогулке со своим бойфрендом. Девушка даже засветила момент их поцелуя. Впрочем, она прикрыла их лица мобильным телефоном, чтобы не показывать интернет-пользователям слишком многого.

Напомним, дочь Поляковой в мини-юбке впервые за долгое время показала бойфренда: фото влюбленных.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой показала новый образ после экспериментов с внешностью: "Как Дракула".

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили: "Ну, ляхи большие, не в обиду".