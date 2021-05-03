Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой рассказала о своих проблемах в соцсетях

16-летняя Маша Полякова уже давно активно ведет свой блог в Инстаграм, а с недавних пор еще и в Тикток. Несмотря на свой юный возраст, девушка пробует себя в роли модели, музыканта в подростковой группе, а также начинающего блогера. Однако, как и у многих желающих добиться славы в сети, у дочери певицы случаются неудачи.

Так, в новом видео на своей странице в Тикток Маша пожаловалась на то, что ее ролики не попадают в рекомендации, а это значит, что они получают мало просмотров.

На кадрах девушка сидит перед камерой с грустным лицом и держится за голову.

«Я с осознаванием того, что мое видео никогда не попадет в рек…Так что просто будет разговорное видео, которое закончится через 3…2…1. Конец! Все, до свидания!», - произносит Полякова-младшая.

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При этом, под конец видео она звучит очень раздраженно и чуть ли не кричит.

@mashapolyakova12

♬ оригинальный звук - Maria

Отметим, что ранее Маша показала себя на прогулке со своим бойфрендом. Девушка даже засветила момент их поцелуя. Впрочем, она прикрыла их лица мобильным телефоном, чтобы не показывать интернет-пользователям слишком многого.

Напомним, дочь Поляковой в мини-юбке впервые за долгое время показала бойфренда: фото влюбленных.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой показала новый образ после экспериментов с внешностью: "Как Дракула".

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой раскинулась на сетке в купальнике, в Сети не оценили: "Ну, ляхи большие, не в обиду".