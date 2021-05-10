Дочь певицы Оли Поляковой необычно поздравила маму с Днем матери
Как передает Politeka.net, новым постом 16-летняя Мария поделилась на своей страничке в Instagram.
"Дорогая, поздравляю тебя с Днём матери, ты лучшая мама на Земле люблю тебя очень сильно", - написала Маша в подписи к серии снимков, на которых они с мамой предстали в купальниках.
Снимки длинноногих Поляковых произвели настоящий фурор. Подписчики Маши были в восторге от увиденного, но некоторые были и недовольны.
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"Фотошоп творит чудеса", "Красотки Малибу", "Поздравляю! Так похожи, як подруги", "Ого, уже маму догоняет по росту", "Ну прям с глянца сняли обоих", - писали в комментариях под постом Марии.
Напомним, что не так давно 16-летняя Маша Полякова начала раскручивать собственную группу, которую она создала с друзьями. Пока коллектив играет только для себя, однако, судя по всему, ребята всерьез планируют продвигать свою музыку.
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