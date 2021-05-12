Певица Оля Полякова показала на камеру нежности со старшей дочкой Машей, что стало поводом для баталий в Сети

Как известно, недавно 37-летняя артистка провела отпуск в Турции вместе со своими дочерьми и мамой. Звезда успела сделать множество ярких снимков на курорте. Некоторые из них послужили своего рода красной тряпкой для публики.

Так, Оля поделилась пляжными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала с 16-летней Машей в одинаковых черных монокини с прозрачными вставками на груди.

Полякова сделала пять фото, предложив поклонникам выбрать самые удачные, передает Politeka.net.

Весь сыр бор произошел из-за первого и последнего снимков. Пользователям не понравились объятия между дочкой и мамой на одном из них и поцелуй в губы - на другом.

"Мне почему-то неприятно смотреть на эти ласкания обжимания и поцелуи в губы между родителями и детьми...", - написала в комментариях пользовательница.

Полякова остро отреагировала ответив: "Ну, своих не целуйте...".

Остальные также подключились к спору. Некоторые, ссылаясь на исследования психологов, подтвердили, что поцелуй в губы, мол, является слишком интимным для такого рода отношений. Другие встали на сторону Поляковой - якобы целовать и ласкать детей нужно и переборщить с этим невозможно.

"И непонятно, какое фото хуже - первое или последнее🤦"

"Я могу сказать только одно. Не всем мамам и дочерям повезло быть подругами. Как и сыновьям с отцами. Порадуемся же за тех у кого получилось"

"Одни мамы и папы обожают обнимать и чмокать своих детей, а другие боятся, что называется, зацеловать, и тем самым избаловать ребенка. Ученые рекомендуют не создавать дефицит родительской ласки. Ведь уже доказано, что родительские поцелуи благотворно влияют на мозг ребенка"

"Вот вы гоните!"

"Так не смотрите... целовать своих детей это кайф!!! Даже когда им больше 16 лет!"

"А мне не хватало от Мамы ласки и поцелуев. Олечка хорошая нежная Мама"

"вы немного не в ту степь ушли. Материнские и отцовские объятия- это не сексуальные обжимания в интересных позах, и не поцелуи губы в губы. В данном случае 2-4 фото норма. 1 и 5 перебор"

"В этих фотографиях пошлости нет"

"Дети не должны в губы целоваться с родителями и другими знакомыми, это очень интимно как минимум. Действительно, 21-й век..."

"согласна целовать детей это классно, но в губы это перебор"

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