Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша показала маму, не сдержав смех

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является старшей дочерью Оли. Красотка уже активно ведет социальные сети, показывая жизнь звездного ребенка. Нередко на страничке у Маши можно увидеть и мамины снимки.

В этот раз Маша решила показать свою реакцию на маму, которая на днях опубликовала видео, где изменила себя лицо фильтрами, делая улыбку клоуна. Оля веселилась, вызывая улыбку у подписчиков.

Маша начала громко смеяться, показывая себя, а потом частично то видео. А потом поставила картинку с интересным анимешным персонажем.

"Оля Полякова, прости", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Мне кажется, что тот чувак напоминает Винника на фотке", "Можно рыдать от смеха бесконечно".

Сообщалось, что популярная отечественная артистка Оля Полякова показала, как проводит вечер с олной из дочерей.

Звезда похвасталась новым видео в разделе Сториз своего Инстаграм. На нем она показала свое обыденное общение со старшей дочерью Марией.

Позже она показала, как они с Машей смотрят телевизор, сидя рядом друг с другом на диване. При этом, мать с дочерью не разговаривали. Впрочем, певица решила это исправить.

«Дочка, ты встречаешься с кем-нибудь?», - нашла тему для разговора Полякова.

На это ее дочь ответила, что нет.

Напомним, Полякова годами выводила на сцену своего "гастрольного мужа" в маске коня

А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова с 16-летней дочерью в купальниках перессорила украинцев

Также Politeka писала, что юные дочери Поляковой устроили представление в ванной, заставив маму хохотать



