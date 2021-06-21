Старшая дочь Оли Поляковой Маша показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли Поляковой. У 16-летней красотки есть что показать и девушка регулярно это делает. Красотка завела страничку в Инстаграм, где радует фанатов интересными, а иногда и провокационными снимками.

На новых фото Маша показалась в коротком платье с поясом. а образ дополнила стильной сумочкой и очками. Полякова стояла перед зеркалом, хвастаясь своей красотой и стройными ножками. На втором кадре Маша загнула ножку, заигрывая перед зеркалом, отражение которого снимала на телефон.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных возможностей, но так и хочется добавить: "Идеально, девочка выросла".

Сообщалось, что старшая дочь Оли Поляковой показала кадры с подругой и попросила помощи и людей.

Маша позировала со своей подругой перед зеркалом то ли в туалете, то ли еще в каком-то месте.

Стоит сказать, что Полякова-младшая была одета достаточно откровенно: на ней была короткая майка и яркий макияж. Также ее уши и шею украшали кресты.

«Вот мне вроде нравятся эти фотографии а вроде нет, напиши своё мнение», - спросила она у подписчиков.

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