16-річна дочка Олі Полякової Маша показала себе, пожартувавши на кадрах

Як пише Politeka.net, Маша є старшою донькою Полякової. Красуня в свої 16 років вже встигла стати дуже відомою, адже на неї підписані десятки тисяч фанатів в соціальних мережах. І дівчина намагається не розчаровувати аудиторію, публікуючи цікавий контент.

Цього разу Маша вирішила показати, як" робить " стильний макіяж. Красуня в ліфчику сиділа перед камерою, реагуючи на ролик, в якому розповідали про макіяж, де потрібно бути начебто обгорілої на сонці. Як можна побачити, Маша природним шляхом обгоріла на сонці. Дівчина потягнула за бретельки бюстгальтера, жартуючи в ролику.

"А мені і не треба повторювати, спасибі сонцю", - написала Маша.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі в соціальній мережі Тікток, де Маша і опублікувала відео.

Повідомлялося, що старша дочка Олі Полякової-Маша засвітилася з яскравим макіяжем і в міні-сукні на фото з подругою.

Маша вирішила привітати подругу з минулим днем народження і виклала спільне фото з нею, зроблене при повному «параді».

На ній було надіто святкове помаранчеве міні-плаття, на обличчі накладено яскравий макіяж зі стрілками на очах і червоною помадою.

Нагадаємо, дочка Полякової в міні-сукні підняла ногу перед дзеркалом, хвалячись маминим " спадком"

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