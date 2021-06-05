Оля Полякова показала, как отрывалась на концерте Нади Дорофеевой со старшей дочерью и другими знаменитостями

5 июня Дорофеева провела свой первый сольный концерт в Киеве. Посмотреть на певицу пришли не только фанаты, но и многие коллеги по сцене. Среди них оказалась и Оля Полякова, которая поделилась соответствующими кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На концерт Полякова приехала со своей 16-летней дочкой Машей. Певица выбрала для этого мероприятия стильный образ. На ней были черные джинсы, прозрачная водолазка в горошек, под которой был виден черный бюстгалтер, кожаная куртка и модная черная шляпа с широкими полями.

На концерте Полякова встретила известную ведущую Машу Ефросинину, а позже к ним присоединился режиссер Алан Бадоев. Вместе они вовсю подтанцовывали и подпевали выступающей Дорофеевой.

«Мы на Дорофеевой! Давай, Надюха, качай!», - выкрикнула Полякова.

Судя по всему, певицу концерт ее коллеги не оставил равнодушной.

Ранее мы писали, что в "сториз", которыми Полякова поделилась у себя Инстаграм, звезда засветила свой особняк с яхты, на которой возвращалась домой.

"Мой домик", - с теплом произнесла она, подплывая к своему поместью.

Напомним, Полякова с белоснежной яхты похвасталась своими хоромами на берегу озера: "Особняк, бассейн, конюшня...".

Как сообщала Politeka, Полякова, у которой есть конюшня и козы, взялась печь хлеб: "Вот такой большой красавец".

Также Politeka писала, что Полякова, решив показать своего юного "клона", впечатлила Астафьеву: "Это ж та, которую...".