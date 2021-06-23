16-летняя дочь Оли Поляковой Маша показала себя, подшутив на кадрах

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Поляковой. Красотка в свои 16 лет уже успела стать очень известной, ведь на нее подписаны десятки тысяч фанатов в социальных сетях. И девушка старается не разочаровывать аудиторию, публикуя интересный контент.

В этот раз Маша решила показать, как "делает" стильный мейкап. Красотка в лифчике сидела перед камерой, реагируя на ролик, в котором рассказывали о макияже, где нужно быть вроде обгоревшей на солнце. Как можно увидеть, Маша естественным путем обгорела на солнце. Девушка потянула за бретельки бюстгальтера, подшучивая в ролике.

"А мне и не надо повторять, спасибо солнцу", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии в социальной сети ТикТок, где Маша и опубликовала видео.

Сообщалось, что старшая дочь Оли Поляковой – Маша засветилась с ярким макияжем и в мини-платье на фото с подругой.

Маша решила поздравить подругу с прошедшим днем рождения и выложила совместное фото с ней, сделанное при полном «параде».

На ней было надето праздничное оранжевое мини-платье, на лице наложен ярких макияж со стрелками на глазах и красной помадой.

Напомним, дочь Поляковой в мини-платье подняла ногу перед зеркалом, хвастаясь маминым "наследством"

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